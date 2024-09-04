Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил финальный перечень фамилий новых министров. Голосование может состоятся уже завтра, 5 сентября.
«Состоялось заседание фракции, которое вчера анонсировало.
В повестке дня – кадровое обновление, которое тоже анонсировалось заранее.
К нам присоединился Президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это.
По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства:
МИД – Андрей Сибига.
Минрегион-вицепремьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, он будет разделен по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.
Минветеранов – Наталья Калмыкова.
Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий. На данном этапе нужно усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.
Минагро – Виталий Коваль.
Минмолодежи – Матвей Бидный.
Минэкологии – Светлана Гринчук.
Минстратпром – Герман Сметанин. Александр Камышин переходит в офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.
Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.
Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить», - отметил Арахамия.
Автор: Наталья Мамченко
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