Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции

В заседании фракции, где обсуждали кандидатов в новые министры, принял участие Президент Владимир Зеленский.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил финальный перечень фамилий новых министров. Голосование может состоятся уже завтра, 5 сентября.

«Состоялось заседание фракции, которое вчера анонсировало.

В повестке дня – кадровое обновление, которое тоже анонсировалось заранее.

К нам присоединился Президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это.

По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства:

МИД – Андрей Сибига.

Минрегион-вицепремьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, он будет разделен по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.

Минветеранов – Наталья Калмыкова.

Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий. На данном этапе нужно усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.

Минагро – Виталий Коваль.

Минмолодежи – Матвей Бидный.

Минэкологии – Светлана Гринчук.

Минстратпром – Герман Сметанин. Александр Камышин переходит в офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.

Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить», - отметил Арахамия.

Автор: Наталья Мамченко

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