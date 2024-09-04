Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції

До засідання фракції, де обговорювали кандидатів у нові міністри, долучився Президент Володимир Зеленський

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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив фінальний перелік прізвищ нових міністрів. Голосування може відбутися вже завтра, 5 вересня.

«Відбулося засідання фракції, яке вчора анонсував.

На порядку денному – кадрове оновлення, яке теж анонсувалося нами заздалегідь.

До нас долучився Президент Володимир Зеленський. Вдячні йому за це.

За результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:

МЗС - Андрій Сибіга.

Мінрегіон-віцепремʼєр - Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.

Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції - Ольга Стефанішина.

Мінветеранів – Наталія Калмикова.

Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.

Мінагро - Віталій Коваль.

Мінмолоді - Матвій Бідний.



Мінекології – Світлана Гринчук.

Мінстратпром – Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП.

Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити» - зазначив Арахамія.

Автор: Наталя Мамченко

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