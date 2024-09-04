Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції

20:26, 4 вересня 2024
До засідання фракції, де обговорювали кандидатів у нові міністри, долучився Президент Володимир Зеленський
Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив фінальний перелік прізвищ нових міністрів. Голосування може відбутися вже завтра, 5 вересня.

«Відбулося засідання фракції, яке вчора анонсував.

На порядку денному – кадрове оновлення, яке теж анонсувалося нами заздалегідь.

До нас долучився Президент Володимир Зеленський. Вдячні йому за це.

За результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави:

МЗС - Андрій Сибіга.

Мінрегіон-віцепремʼєр - Олексій Кулеба. Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики.

Міністр юстиції-віцепремʼєр з євроінтеграції - Ольга Стефанішина.

Мінветеранів – Наталія Калмикова.

Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом.

Мінагро - Віталій Коваль.

Мінмолоді - Матвій Бідний.

Мінекології – Світлана Гринчук.

Мінстратпром – Герман Сметанін. Олександр Камишін переходить в Офіс Президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури.

Також в Офіс Президента переходить Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП.

Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити» - зазначив Арахамія.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції

До засідання фракції, де обговорювали кандидатів у нові міністри, долучився Президент Володимир Зеленський

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова може очолити Мінветеранів

Стало відомо, хто може очолити міністерства після перезавантаження Кабміну.

«Мав би піти у відставку»: Тимофій Милованов вважає, що виконавчий директор МВФ від України Владислав Рашкован допустив бездіяльність через план МВФ повернутися з місією до москви

Тимофій Милованов вважає, що Владислав Рашкован «мав би піти у відставку з МВФ або скликати Раду директорів і вимагати заблокувати рішення послати місію до рф, а він замість цього пише пости на ФБ».

Парламент схвалив законопроект про грошове забезпечення військовослужбовців, які потрапили у полон чи зникли безвісти

Міноборони подало законопроект стосовно грошового забезпечення зниклих безвісти військовослужбовців, але він не містить відповідей на низку питань.

Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації валюти та зниження курсу гривні – Bloomberg

МВФ збирається на зустріч з чиновниками в Києві і буде тиснути, аби Україна провела девальвацію гривні і підвищила податки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва