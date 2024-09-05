Рада звільнила Ірину Верещук з посади міністерки з питань реінтеграції ТОТ

Ірину Верещук з другої спроби звільнили з посади голови Мінреінтеграції.

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Верховна Рада 5 вересня проголосувала за звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Це сталося після повторного розгляду. Рішення про її відставку підтримали 255 депутатів.

Вона виступила у Раді перед голосуванням.

Раніше Ірина Верещук написала заяву на звільнення.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня провалила голосування за звільнення Ірини Верещук.

Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака.

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