Верховна Рада провалила голосування за звільнення Ірини Верещук

Депутати дали всього 214 голосів за звільнення Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції.

Верховна Рада 4 вересня не змогла звільнити Ірину Верещук з посади віцепрем'єр-міністра — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, звільнення підтримали 214 народних депутатів. З них – 169 голосів дали депутати з фракції «Слуга народу».

Додамо, що Верховна Рада провалила голосування за звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Для звільнення не вистачило лише одного голосу.

Водночас парламент зміг звільнити з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

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