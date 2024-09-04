Верховна Рада не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду держмайна

Парламент провалив звільнення Віталія Коваля.

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4 вересня Верховна Рада не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України.

Відповідне рішення підтримали 225 народних депутатів. За прийняття рішення потрібно мінімум 226 голосів.

Як відомо, 3 вересня Віталій Коваль написав заяву на звільнення, у якій зазначив, що прагне покинути посаду відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України та статті 7 Закону України «Про Фонд державного майна України».

Нагадаємо, заяви про відставку написали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Також міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку.

Раніше очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що найближчим часом буде перезавантажено більшу частину Уряду.

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