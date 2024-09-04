Верховная Рада не поддержала увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда госимущества

Парламент провалил увольнение Виталия Коваля.

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4 сентября Верховная Рада не поддержала увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Соответствующее решение было поддержано 225 народными депутатами. За принятие решения требуется минимум 226 голосов.

3 сентября Виталий Коваль написал заявление на увольнение, в котором отметил, что стремится покинуть пост в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 85 Конституции Украины и статьи 7 Закона Украины "О Фонде государственного имущества Украины».

Напомним, заявления об отставке написали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время будет перезагружена большая часть Правительства.

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