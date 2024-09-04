В Польше заявили о «напряженной ночи» для своих сил ПВО из-за российской атаки по Украине

Во время атаки рф на Львов польские военные поднимали истребители.

Утром 4 сентября польские военные поднимали в небо истребители у границы из-за российской атаки на Львов. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

«Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации рф, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины, – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что юго-восточная часть страны может ощущать повышенный уровень шума, связанный с началом сделок в польском воздушном пространстве польской и союзнической авиации.

В Вооруженных силах Польши отмечают, что в последний раз такая повышенная активность российской авиации дальнего радиуса действия была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября.

«Активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП постоянно контролирует ситуацию», – отметили в ведомстве.

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