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Можно ли подать ходатайство о возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы по заблокированной налоговой накладной

10:15, 4 сентября 2024
Нормами не предусмотрено представление ходатайства о возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы в административном порядке, в том числе с копиями подтверждающих документов уважительности причин его пропуска.
Можно ли подать ходатайство о возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы по заблокированной налоговой накладной
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Государственная налоговая служба разъяснила, можно ли подать ходатайство о возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы по заблокированной налоговой накладной.

В частности, предусмотрено, что в течение шести месяцев с даты истечения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, налогоплательщик вправе подать жалобу вместе с ходатайством о возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы в административном порядке и копиями подтверждающих документов уважительности причин его пропуска (при наличии).

Однако эти нормы не распространяются на порядок обжалования решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

Согласно п. 56.23 НКУ обжалование решения об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины с учетом особенностей. В частности, жалоба на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН рассматривается в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, комиссией центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, в течение:

  • 10 календарных дней, следующих за днем ​​получения такой жалобы, если налогоплательщик, подавший жалобу, не изъявил желания принять участие в рассмотрении жалобы;
  • 30 календарных дней, следующих за днем ​​получения такой жалобы, если налогоплательщик, подавший жалобу, изъявил желание принять участие в рассмотрении жалобы.

Постановлением КМУ от 11.12.2019 №1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных» таблицы данных плательщика налога на добавленную стоимость, о соответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям рискованности плательщика налога (далее – Порядок рассмотрения жалобы), определяющего механизм представления и рассмотрения жалоб, в частности, относительно решения комиссии регионального уровня об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН.

Согласно п. 3 Порядка рассмотрения жалобы жалоба подается плательщиком НДС в течение 10 рабочих дней, следующих за днем ​​принятия решения комиссией регионального уровня.

Если плательщиком налога подана жалоба с нарушением сроков подачи, определенных в п. 3 Порядка рассмотрения жалоб, такая жалоба не принимается, а плательщику налога в автоматическом режиме направляется соответствующая квитанция. Такая квитанция подтверждает непринятие жалобы для рассмотрения.

Кроме того, в связи со вступлением в силу Закона Украины от 13.12.2022 №2836-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины» с 3 января 2023 года возобновлено течение сроков представления и рассмотрения жалобы на решение об отказе в регистрации налоговой накладной/расчете корректировки в ЕРНН, предусмотренных пп. 56.23.3 НКУ.

Нормами Порядка рассмотрения жалобы не предусмотрено представление ходатайства о возобновлении пропущенного срока на подачу жалобы в административном порядке, в том числе с копиями подтверждающих документов уважительности причин его пропуска (при наличии).

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