Практика судів
  1. В Україні

Чи можна подати клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги щодо заблокованої податкової накладної

10:15, 4 вересня 2024
Нормами не передбачено подання клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку, у тому числі з копіями підтвердних документів поважності причин його пропуску.
Чи можна подати клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги щодо заблокованої податкової накладної
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба роз’яснила, чи можна подати клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги щодо заблокованої податкової накладної.

Зокрема, передбачено, що протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту, платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтвердних документів поважності причин його пропуску (за наявності).

Проте ці норми не поширюються на порядок оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Згідно з п. 56.23 ПКУ оскарження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України з урахуванням особливостей. Зокрема, скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну податкову політику, протягом:

  • 10 календарних днів, наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, не виявив бажання взяти участь у розгляді скарги;
  • 30 календарних днів, наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, виявив бажання взяти участь у розгляді скарги.

Постановою КМУ від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» затверджено Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку (далі – Порядок розгляду скарги), який визначає механізм подання та розгляду скарг, зокрема щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Відповідно до п. 3 Порядку розгляду скарги скарга подається платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

Якщо платником податку подано скаргу з порушенням строків подання, визначених у п. 3 Порядку розгляду скаргу, така скарга не приймається, а платнику податку в автоматичному режимі надсилається відповідна квитанція. Така квитанція є підтвердженням неприйняття скарги для розгляду.

Окрім того, у зв’язку з набранням чинності Законом України від 13.12.2022 №2836-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України» із 3 січня 2023 року відновлено перебіг строків подання та розгляду скарги на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, передбачених пп. 56.23.3 ПКУ.

Нормами Порядку розгляду скарги не передбачено подання клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку, у тому числі з копіями підтвердних документів поважності причин його пропуску (за наявності).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до Кодексу суддівської етики: цензура для суддів, контроль за поведінкою у соцмережах та дозвіл на використання штучного інтелекту

Робота над оновленням Кодексу суддівської етики завершена, тепер зміни у Кодекс повинен затвердити З’їзд суддів.

Невжиття військовим командиром заходів для запобігання міжнародному злочину будуть карати позбавленням волі від 20 до 30 років – Верховна Рада розгляне законопроект

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада ухвалить окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Відсутність у протоколі переліку відкритих адвокату матеріалів досудового розслідування не означає, що їх не було відкрито – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Суд є бюджетною установою, проте не є підконтрольним об`єктом органів державної контрольно-ревізійної служби – Верховний Суд

Верховний Суд раніше вказав, що Держфінінспекція не мала права проводити ревізії в судах, втім, її правонаступник – Держаудитслужба – вважає інакше.

Слідчий експеримент необов’язково має проводитися на місці події злочину – Верховний Суд

Положення статті 240 КПК не передбачає обов’язку відтворити всі умови, які існували на час події, а вимагає лише моделювання умов, наближених до тих, що існували на момент події і є важливими для мети експерименту – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва