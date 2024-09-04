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У Польщі заявили про «напружену ніч» для своїх сил ППО через російську атаку по Україні

09:57, 4 вересня 2024
Під час атаки рф на Львів польські військові піднімали винищувачі.
У Польщі заявили про «напружену ніч» для своїх сил ППО через російську атаку по Україні
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Вранці 4 вересня польські військові піднімали у небо винищувачі біля кордону через російську атаку на Львів. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації рф, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.

У Збройних силах Польщі зазначають, що востаннє така підвищена активність російської авіації дальнього радіусу дії була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня.

«Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП постійно контролює ситуацію», – зазначили у відомстві.

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