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Верховная Рада провалила голосование за увольнение Ирины Верещук

13:20, 4 сентября 2024
Депутаты дали всего 214 голосов за увольнение Ирины Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции.
Верховная Рада провалила голосование за увольнение Ирины Верещук
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Верховная Рада 4 сентября не смогла уволить Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра — министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, увольнение поддержали 214 народных депутатов. Из них 169 голосов дали депутаты из фракции «Слуга народа».

Добавим, что Верховная Рада провалила голосование за увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Для увольнения не хватило только одного голоса.

В то же время парламент смог уволить с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

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