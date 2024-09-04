Верховная Рада уволила Александра Камышина с должности главы Минстратегпрома

Александр Камышин, по его словам, продолжит работу в оборонке.

Верховная Рада 4 сентября уволила с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. За – 243. Ранее он заявил, что будет работать на другой должности, связанной с обороной.

Следует отметить, что Камышин явился в парламент для отчета.

Напомним, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал заявления об отставке нескольких министров и главы Фонда государственного имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.