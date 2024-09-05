Рада уволила Ирину Верещук с должности министра по вопросам реинтеграции ВОТ

Верховная Рада 5 сентября проголосовала за увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Это произошло после повторного разбирательства. Решение об ее отставке было поддержано 255 депутатами.
Она выступила в Раде перед голосованием.
Ранее Ирина Верещук написала заявление об увольнении.
Напомним, Верховная Рада 4 сентября провалила голосование за увольнение Ирины Верещук.
Ирина Верещук сообщила, что переходит в Офис Президента и будет занимать должность заместителя главы Офиса Президента.
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