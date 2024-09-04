Ирина Верещук станет заместителем Андрея Ермака

Ирина Верещук будет занимать должность заместителя главы Офиса Президента.

Вицепремьер - министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что переходит в Офис Президента и будет занимать должность заместителя председателя ОП Андрея Ермака.

«Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность замглавы ОПУ. Служу Украинскому народу!» – написала она в одной из соцсетей.

Ранее Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

Напомним, 4 сентярбя Верховная Рада провалила голосование за увольнение Ирины Верещук.

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