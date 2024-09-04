ВККС рекомендует откомандировать двух судей в другие суды

ВККС внесла представление в ВРП с рекомендацией о командировке судей в Лычаковский райсуд Львова и Жовтневый райсуд Днепропетровска.

В среду, 4 сентября, в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщает официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Снигиревского районного суда Николаевской области Яворского Сергея Иосифовича в Лычаковский районный суд города Львова.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области Мельник Ирины Алексеевны в Жовтневый районный суд города Днепропетровска.

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