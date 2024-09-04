ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів

ВККС внесла подання до ВРП з рекомендацію про відрядження суддів до до Личаківського райсуду Львова та до Жовтневого райсуду Дніпропетровська.

У середу, 4 вересня, в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідоми офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Снігурівського районного суду Миколаївської області Яворського Сергія Йосифовича до Личаківського районного суду міста Львова.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірини Олексіївни до Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.

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