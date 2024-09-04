Ірина Верещук стане заступницею Андрія Єрмака

Ірина Верещук обійме посаду заступника голови Офісу Президента.

Віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що переходить до Офісу Президента та обійматиме посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака.

«Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступниці голови ОПУ. Служу Українському народу!» — написала вона в одній із соцмереж.

Раніше Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила голосування за звільнення Ірини Верещук.

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