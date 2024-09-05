Верховная Рада назначила Алексея Кулебу на должность министра развития общин и территорий

Алексей Кулеба переходит работать из Офиса Президента в Кабмин.

В четверг, 5 сентября, Верховная Рада назначила Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины.

240 народных избранников поддержали это решение.

Он возглавил министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, оно будет разделен по направлениям инфраструктуры и региональной политики.

Что известно об Алексее Кулебе

С октября 2016 года по август 2017 года был советником гендиректора киевского коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".

В ноябре 2019 года стал директором департамента благоустройства КГГА, с 2021 года был первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко.

С 8 февраля по 15 марта 2022 был руководителем Киевской областной администрации. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину на эту должность назначили генерала Александра Павлюка, а Кулеба стал руководителем группы его советников.

В мае 2022 снова возглавил администрацию Киевской области.

В январе 2023 Алексея Кулебу назначили заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака вместо ушедшего в отставку Кирилла Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции.

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