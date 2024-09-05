Микола Точицький став новим міністром культури України

Рада Призначила Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій.

Микола Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада України 5 серпня.

Підтримали це призначення 252 нардепа.

Що відомо про Миколу Точицького

29 вересня 2021 до квітня 2024 – заступник міністра закордонних справ України (Дмитра Кулеби);

2017–2021 – посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;

2016–2021 – посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;

посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом; 2010–2016 – постійний представник України при Раді Європи;

2008–2010 – перший заступник керівника, керівник головної служби з питань міжнародного співробітництва секретаріату президента України;

2005–2008 – генеральний консул України в Сан-Франциско;

2004–2005 – начальник Управління консульської служби МЗС України;

2003–2004 – перший заступник директора, директор Кабінету міністра закордонних справ України;

2001–2003 – радник постійного представництва України при Раді Європи;

1999–2001 – перший секретар, радник Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;

1998–1999 – перший секретар Управління контролю за озброєнням та НТС МЗС України;

1995–1998 – третій, другий секретар посольства України в Королівстві Бельгія;

1993–1995 – аташе, третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України.

Раніше ми писали, що Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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