Микола Точицький став новим міністром культури України

16:11, 5 вересня 2024
Рада Призначила Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій.
Микола Точицький очолив Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада України 5 серпня.
Підтримали це призначення 252 нардепа.
Що відомо про Миколу Точицького
- 29 вересня 2021 до квітня 2024 – заступник міністра закордонних справ України (Дмитра Кулеби);
- 2017–2021 – посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом;
- 2016–2021 – посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;
- 2010–2016 – постійний представник України при Раді Європи;
- 2008–2010 – перший заступник керівника, керівник головної служби з питань міжнародного співробітництва секретаріату президента України;
- 2005–2008 – генеральний консул України в Сан-Франциско;
- 2004–2005 – начальник Управління консульської служби МЗС України;
- 2003–2004 – перший заступник директора, директор Кабінету міністра закордонних справ України;
- 2001–2003 – радник постійного представництва України при Раді Європи;
- 1999–2001 – перший секретар, радник Департаменту з питань політики та безпеки МЗС України;
- 1998–1999 – перший секретар Управління контролю за озброєнням та НТС МЗС України;
- 1995–1998 – третій, другий секретар посольства України в Королівстві Бельгія;
- 1993–1995 – аташе, третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України.
Раніше ми писали, що Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.
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