Андрія Сибігу призначили новим міністром закордонних справ України

Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги новим очільником МЗС.

Фото: rbc.ua

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Верховна Рада 5 вересня призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України.

Виступаючі у парламенті перед голосуванням Андрій Сибіга пообіцяв кардинально змінити політику щодо українців за кордоном. А саме: спрощення системи консульського обслуговування, створення системи Є-консул для надання електронних цифрових послуг тощо.

За призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України проголосувало 258 нардепів.

До призначення Андрій Сибіга з квітня 2024 року обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Як повідомлялося, Рада проголосувала за звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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