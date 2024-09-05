Андрія Сибігу призначили новим міністром закордонних справ України

Верховна Рада 5 вересня призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України.
Виступаючі у парламенті перед голосуванням Андрій Сибіга пообіцяв кардинально змінити політику щодо українців за кордоном. А саме: спрощення системи консульського обслуговування, створення системи Є-консул для надання електронних цифрових послуг тощо.
За призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України проголосувало 258 нардепів.
До призначення Андрій Сибіга з квітня 2024 року обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ.
Як повідомлялося, Рада проголосувала за звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
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