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В Одесі пасажир вистрелив з пістолета в таксі біля житлового комплексу

19:55, 6 вересня 2024
За інформацією слідства, чоловік захотів їхати в інше місце, але отримав відмову від водія таксі.
В Одесі пасажир вистрелив з пістолета в таксі біля житлового комплексу
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В Одесі поліцейські повідомили про підозру у стрілянині 26-річному чоловіку.

Як повідомляють у поліції, вранці 5 вересня поруч з багатоповерхівками на вулиці Генуезькій в Одесі, виконуючи замовлення, таксист доставив в пункт призначення пасажира, але останній передумав там виходити.

«Чоловік захотів їхати в інше місце, але отримав відмову, тому вступив у словесну перепалку з водієм, нецензурно висловлювався на його адресу. Керманич настояв, щоб громадянин залишив салон, той вийшов і двічі вистрелив з пістолета травматичної дії в бік автівки й завдав зброєю ударів по кузову транспортного засобу», - пишуть у поліції.

41-річний водій не зазнав тілесних ушкоджень – він від’їхав недалеко і зателефонував до поліції.

За інформацією правоохоронців, чоловік забрав з місця стрілянини дві гільзи від пістолета та сховався у підземному паркінгу, однак поліцейські, які приїхали на виклик, розшукали його.

Правоохоронці вилучили в якості речових доказів гільзи і пістолет – їх в рамках провадження скерують на експертизу.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

«Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 грн. Згідно з чиним законодавством, правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до семи років», - розповів слідчий Олександр Колесник.

Зазначається, що слідство триває.

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