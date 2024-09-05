Володимир Зеленський після змін в Уряді заявив, що кожен протягом осені повинен дати визначені результати

Президент наголосив, що дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно.

Джерело фото: president.gov.ua

У вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський після урядових змін, які відбулися 5 вересня заявив, що є цілком конкретні завдання, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати.

«Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей. Це стосується постачання зброї. Нашої енергетики – захисту об’єктів енергетики та відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика. Чітка протидія російській пропаганді за кордоном. Робота з глобальною українською спільнотою. Забезпечення фінансової стабільності нашої держави і, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України. Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати», - сказав він.

Президент наголосив, що дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше і на всіх рівнях.

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