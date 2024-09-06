Агентство Fitch повысило рейтинг Украины после реструктуризации долга по еврооблигациям

Рейтинг Украины в нацвалюте был повышен до CCC+ после реструктуризации евробондов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings после завершения реструктуризации долга по еврооблигациям повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в местной валюте (LTLC) до CCC+ с CCC- и подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне RD (ограниченный дефолт). Об этом говорится на официальном сайте Fitch.

В агентстве отметили, что повышение рейтинга произошло после успешного завершения реструктуризации долга Украины в еврооблигациях при продолжении обслуживания ее долговых обязательств в гривне.

Fitch добавляет, что успешное завершение реструктуризации долга Украины в еврооблигациях является лишь частью продолжающегося одного более широкого эпизода реструктуризации, поскольку Кабмин объявил о прекращении других платежей.

«Таким образом, долгосрочный рейтинг Украины останется на уровне «RD», пока Fitch не признает, что обмены завершены, а отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализуются», - сказано в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.