В ТЦК сделали заявление о смерти мобилизованного гражданина на Закарпатье

В ТЦК заявили, что во время транспортировки мужчины в учебный центр ему стало плохо и позже гражданина госпитализировали.

Фото: suspilne.media

Как известно, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил в ОГП запрос по избиению ТЦК мужчины до смерти.

После этого Закарпатский ОТЦК и СП сделал заявление по поводу инцидента.

«28 августа текущего года Гражданин во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил к ней средства физического воздействия, в результате чего сожительница вынуждена была обратиться в правоохранительные органы, после проведенных соответствующих законных процедур Гражданин был доставлен во 2-й отдел Мукачевского РТЦК для проверки военно-учетных данных…», - говорится в заявлении.

В ТЦК отметили, что было установлено, что мужчина подлежит призыву на военную службу по мобилизации, после прохождения военной врачебной комиссии был назначен для отправки в команду в учебный центр. Уже 1 сентября во время транспортировки в учебный центр мужчина обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия. Военнослужащие выкали скорую после чего гражданин был госпитализирован в больницу.

«…к сожалению 04.09.2024 года Гражданин умер в больнице, по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате природного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связано с травматическими событиями», - заявили в ТЦК.

Там добавили, что после обнародования сообщения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, руководство Закарпатского ОТЦК и СП немедленно провело рабочую встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена ​​вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия.

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