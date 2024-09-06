Практика судов
  1. В Украине

В ТЦК сделали заявление о смерти мобилизованного гражданина на Закарпатье

08:48, 6 сентября 2024
В ТЦК заявили, что во время транспортировки мужчины в учебный центр ему стало плохо и позже гражданина госпитализировали.
В ТЦК сделали заявление о смерти мобилизованного гражданина на Закарпатье
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил в ОГП запрос по избиению ТЦК мужчины до смерти.

После этого Закарпатский ОТЦК и СП сделал заявление по поводу инцидента.

«28 августа текущего года Гражданин во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил к ней средства физического воздействия, в результате чего сожительница вынуждена была обратиться в правоохранительные органы, после проведенных соответствующих законных процедур Гражданин был доставлен во 2-й отдел Мукачевского РТЦК для проверки военно-учетных данных…», - говорится в заявлении.

В ТЦК отметили, что было установлено, что мужчина подлежит призыву на военную службу по мобилизации, после прохождения военной врачебной комиссии был назначен для отправки в команду в учебный центр. Уже 1 сентября во время транспортировки в учебный центр мужчина обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия. Военнослужащие выкали скорую после чего гражданин был госпитализирован в больницу.

«…к сожалению 04.09.2024 года Гражданин умер в больнице, по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате природного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связано с травматическими событиями», - заявили в ТЦК.

Там добавили, что после обнародования сообщения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, руководство Закарпатского ОТЦК и СП немедленно провело рабочую встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена ​​вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о приватизации государственных банков, который вносит изменения в КАСУ, ХПК и ГПК

Предлагается дополнить список случаев, когда не допускается обеспечение иска.

Реформа адвокатуры не планируется – Ольга Стефанишина

Новая министр юстиции признает, что есть вопросы к деятельности органов адвокатского самоуправления, но выступает против радикальных действий.

Обращение по поводу проверки на вмешательство в работу судов Госаудитслужбы находится на рассмотрении Григория Усика с июля

Одно из обращений относительно нарушения независимости судов при осуществлении Госаудитслужбой ревизий находится на рассмотрении у председателя ВСП Григория Усика с июля, другое ВСП адресовал Совету судей Украины.

Бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф

Правительство рассчитывает получить обещанные G7 в июне 50 млрд долларов, критически нужные для бюджета на 2025 год, без каких-либо дополнительных условий в виде реформ.

Исполнительный директор МВФ от Украины объяснил, почему МВФ направил свою миссию в москву

«Является ли эта миссия «зрадой» именно сейчас – возможно да, но скорее всего – нет» – исполнительный директор МВФ Владислав Рашкован.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва