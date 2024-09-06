Білий дім намагається врятувати 6 млрд доларів для ЗСУ, які можуть «згоріти» 30 вересня

Наразі адміністрація Джо Байдена має кілька планів, щоб врятувати кошти.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена почали термінові переговори з Конгресом щодо дозволу на використання понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на кілька джерел.

Президентські повноваження щодо вилучення озброєнь (PDA) були основним механізмом, який адміністрація Джо Байдена використовувала для постачання зброї в Україну.

Зазначається, що більшу частину з 7,8 мільярда доларів, передбачених законопроектом, який Джо Байден підписав у квітні, не використали, що змушує Білий дім шукати спосіб зберегти решту 6 мільярдів доларів, оскільки наближається крайній термін – 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року – для їх використання.

Джерела повідомили Reuters, що Держдепартамент хоче включити продовження повноважень до Постійної резолюції – короткострокового законопроекту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шотдауну 30 вересня.

Помічники конгресменів, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити поточні переговори, наполягають на тому, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.

У свою чергу джерела в Конгресі повідомили, що не до кінця зрозуміло, чому потік зброї в Україну сповільнився цього року, але заявили, що це частково пов'язано зі стурбованістю Пентагону тим, що його власні запаси виснажуються, оскільки збройова промисловість бореться з проблемами в ланцюжку поставок.

Законодавці, які підтримують Україну з обох партій, наголосили на важливості продовження допомоги.

Також видання зазначає, що під час переговорів з Конгресом адміністрація Байдена розглядає запасний план, за яким Держдепартамент зробить суттєву заяву щодо допомоги до 30 вересня, фактично витративши решту 6 мільярдів доларів до завершення терміну дії програми.

За словами джерел, згідно з цим резервним планом, терміни постачання зброї та обладнання будуть продовжені, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні.

Раніше ми писали, що бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф.

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