Бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Уряд розраховує отримати обіцяні G7 у червні 50 млрд доларів, які критично потрібні для бюджету на 2025 рік, без будь-яких додаткових умов у вигляді реформ.

Український Уряд, судячи із заяв прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка, покладає великі сподівання на надання Україні 50 млрд доларів, обіцяних країнами «Великої сімки» у червні. Ці кошти потрібні, аби закрити потребу в 15 млрд доларів для державного бюджету на 2025 рік. В іншому разі під питанням може опинитися низка видатків, які потребуватимуть фінансування.

Після того, як країни G7 погодилися виділити Україні ці кошти Сергій Марченко заявив, що «рішення дозволяє нам видихнути, тому що 2025 рік невпевнено виглядав без цього рішення». Втім, ці кошти Україна поки не отримала.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі 27 серпня зазначив, що Україна має отримати їх не пізніше, ніж кінець 2024 року. При цьому стосовно надання цих 50 млрд не повинні висуватися умови стосовно проведення реформ, і вони мають бути безвідсотковими, не впливати на збільшення державного боргу.

В свою чергу, Politico повідомляє, що обговорення надання Україні цих 50 млрд призупинилося через зростаючі шанс на виборах президента США у Камали Гарріс.

Якщо спочатку перспектива президентства Дональда Трампа спонукала дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності, щоб завершити питання з наданням коштів до кінця року, то тепер перспектива перемоги Гарріс «дещо зняла гостроту». На думку дипломатів, Камала Гарріс, якщо стане Президентом США, навряд чи скоротить підтримку Україні. Таким чином, розбіжності між ЄС і США щодо регулювання деталей виділення коштів Україні посилюються, вказує Politico.

Переважна більшість активів, заморожених після вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року, знаходиться в Європі. Тому Вашингтон вимагає від ЄС гарантії, що вони залишаться знерухомленими, доки москва не виплатить Україні післявоєнні репарації. Таким чином, США не опиниться на гачку за погашення кредиту, якщо активи будуть розморожені. Втім, ЄС важко виконати цю вимогу, оскільки для цього потрібна одностайність, і кілька європейських країн виступають проти.

Крім того, США повинні залучати Конгрес до будь-якої операції, яка ставить під загрозу гроші платників податків, що може затягнути процес після кінцевого терміну в кінці року.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що досить непросто проходять перемовини з місією МВФ, і українська влада стикнулася з дилемою стосовно формату підвищення податків.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.