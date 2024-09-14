Джо Байден просить Конгрес продовжити можливість надання Україні допомоги

Йдеться про $5,8 млрд, термін використання цих коштів спливає наприкінці цього місяця.

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Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на продовження терміну дії президентських повноважень для скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority, PDA) до 2025 року. Це зробить доступними для України приблизно 5,8 млрд доларів після 30 вересня. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що цей запит має бути включений до резолюції про продовження фінансування уряду США після 30 вересня, коли спливає фінансовий рік.

«У нас залишилося 5,9 мільярда доларів для України в рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь; всі ці кошти, окрім 100 мільйонів доларів, закінчуються в кінці фінансового року», - повідомив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер в електронному листі виданню.

У Пентагоні повідомили, що Департамент продовжить надавати пакети скорочень у найближчому майбутньому та працює з Конгресом над продовженням повноважень PDA після завершення фінансового року.

Адміністрація Байдена використовувала повноваження на скорочення озброєнь для швидкої доставки зброї в Україну безпосередньо через запаси Міністерства оборони.

Ухвалення Конгресом рішення про продовження PDA на суму 5,8 млрд доларів дозволить Білому дому продовжувати відправляти Україні військову допомогу невеликими партіями кілька разів на місяць.

Помічник конгресмена повідомив виданню The Hill, що без продовження повноважень адміністрація Байдена могла б оголосити про надання військової допомоги Україні на суму $5,8 млрд до 1 жовтня, а потім використати решту року для відправки обладнання – але це менш привабливий варіант.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен анонсував виділення Україні понад $700 млн допомоги.

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