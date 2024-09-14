Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда объяснили, какая ответственность должностных лиц и работников за нарушение законодательства об охране труда

09:24, 14 сентября 2024
За нарушение законодательных и других нормативных актов об охране труда предусматривается ответственность: дисциплинарная, административная, материальная и уголовная.
В Гоструда объяснили, какая ответственность должностных лиц и работников за нарушение законодательства об охране труда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда объяснила, какая ответственность должностных лиц и работников за нарушение законодательства об охране труда.

Отмечается, что согласно ст 44 Закона Украины «Об охране труда» за нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране труда, создание препятствий в деятельности должностных лиц органов государственного надзора за охраной труда виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной ответственности по закону.

Притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

Стаття 231 КУАП передбачає що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядає справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (частини п’ята (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шоста статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).

  • частина 5 статті 41 КУАП передбачає відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною шостою цієї статті;
  • частина 6 статті 41 КУАП передбачає відповідальність за порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві;
  • статтею 47 КУАП передбачено відповідальність за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра;
  • статтею 57 КУАП передбачено відповідальність за порушення вимог щодо охорони надр;
  • статтею 57 КУАП передбачено відповідальність за порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр;
  • статтею 93 КУАП передбачено відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
  • статтею 94 КУАП передбачено відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
  •  статтею 188-4 КУАП передбачено відповідальність за невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним Кодексом України, зокрема статтями 271,272,273 ККУ.

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці.

Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

За порушення правил, інструкцій, норм, керівник підприємства може притягнути працівників, які допустили такі порушення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Комитете правовой политики не оставляют идеи создать военные суды, хотя неизвестно, где взять под них бюджет

Финансово-экономическое обоснование под идею создать военные суды пока неизвестно.

Максим Валерьевич опытный менеджер, он нам сейчас нужен – в Совете правосудия рассказали, почему Максим Пампура возглавляет ГСА без конкурса

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик лично выступил в поддержку и. о. председателя Государственной судебной администрации.

Юристам, которые занимают не связанные с научной работой должности, могут отменить доплаты за научную степень

В рамках реформы юридического образования предлагается отмена доплат за научную степень специалистам, занимающим должности в сфере юридических профессий, не связанных с научной или научно-педагогической деятельностью.

Кто победил в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов: список

В конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов победила представитель ВАКС, но у Высшего совета правосудия фактически не остается выбора.

Нераспределенные дела ликвидированного ОАС города Киева будут распределены между другими судами согласно нагрузке на суды и судей: список судов

ГСА разработала «Порядок передачи судебных дел» ликвидированного ОАС Киева – большинство дел получат Донецкий и Луганский окружные административные суды.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду