В Гоструда объяснили, какая ответственность должностных лиц и работников за нарушение законодательства об охране труда

За нарушение законодательных и других нормативных актов об охране труда предусматривается ответственность: дисциплинарная, административная, материальная и уголовная.

Государственная служба по вопросам труда объяснила, какая ответственность должностных лиц и работников за нарушение законодательства об охране труда.

Отмечается, что согласно ст 44 Закона Украины «Об охране труда» за нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране труда, создание препятствий в деятельности должностных лиц органов государственного надзора за охраной труда виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной ответственности по закону.

Притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

Стаття 231 КУАП передбачає що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядає справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (частини п’ята (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шоста статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).

частина 5 статті 41 КУАП передбачає відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною шостою цієї статті;

частина 6 статті 41 КУАП передбачає відповідальність за порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві;

статтею 47 КУАП передбачено відповідальність за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра;

статтею 57 КУАП передбачено відповідальність за порушення вимог щодо охорони надр;

статтею 57 КУАП передбачено відповідальність за порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр;

статтею 93 КУАП передбачено відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

статтею 94 КУАП передбачено відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

статтею 188-4 КУАП передбачено відповідальність за невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним Кодексом України, зокрема статтями 271,272,273 ККУ.

Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці.

Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

За порушення правил, інструкцій, норм, керівник підприємства може притягнути працівників, які допустили такі порушення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності.

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