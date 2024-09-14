В Гоструда объяснили, какая ответственность должностных лиц и работников за нарушение законодательства об охране труда

Государственная служба по вопросам труда объяснила, какая ответственность должностных лиц и работников за нарушение законодательства об охране труда.
Отмечается, что согласно ст 44 Закона Украины «Об охране труда» за нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране труда, создание препятствий в деятельности должностных лиц органов государственного надзора за охраной труда виновные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной, уголовной ответственности по закону.
Притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:
Стаття 231 КУАП передбачає що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядає справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці (частини п’ята (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і шоста статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).
Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним Кодексом України, зокрема статтями 271,272,273 ККУ.
Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці.
Стаття 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.
За порушення правил, інструкцій, норм, керівник підприємства може притягнути працівників, які допустили такі порушення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності.
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