Доллар по 45, среднемесячная зарплата – 24 тыс грн: стали известны основные показатели проекта госбюджета-2025

В Минфине отметили, что обеспечение обороны и социальной защиты является важным приоритетом.

Как известно, 13 сентября правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год.

Позже в Минфине обнародовали основные показатели госбюджета.

«Оборона Украины будет обеспечена. Финансирование сектора безопасности и обороны является ключевым приоритетом, заклеенным в проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год. Расходы по обеспечению эффективного противостояния врагу будут расти. Все внутренние поступления и заимствования будут направлены на нужды защитников Украины. Помощь гражданам, поддержка ветеранов, социальные услуги – также в фокусе Правительства на следующий год», - подчеркнул Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Доходи загального фонду держбюджету наступного року (без урахування офіційних трансфертів і грантів) передбачені на рівні 2007,4 млрд грн; видатки загального фонду державного бюджету становлять 3643,6 млрд грн.

Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони у 2025 році зросте до 2223 млрд грн, що становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни. Передбачені видатки включають грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Забезпечення соціального захисту також залишається важливим пріоритетом. Допомога ветеранам війни - фінансування програм підтримки збережено на рівні поточного року, з урахуванням розподілу інвестиційних проектів. Кошти для ВПО, особам з інвалідністю, пільги та субсидії, трансферти Пенсійному фонду на виплату пенсій будуть враховані у повному обсязі. Окрім того, у 2025 році будуть індексовані пенсії (з 1 березня 2025 року).

На підтримку соціально незахищених громадян виділено 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямовується Пенсійному фонду на виплати пенсій, 127,9 млрд грн - на допомогу малозабезпеченим сім’ям та особам у складних життєвих обставинах, а 42,3 млрд грн — на виплату пільг і субсидій. Також передбачені кошти для програм підтримки осіб з інвалідністю та сімей з дітьми.

Видатки на охорону здоров'я становитимуть 210,7 млрд грн, включаючи фінансування програми медичних гарантій та забезпечення лікарень ліками й медичними виробами для лікування тяжких захворювань. Пріоритетами зокрема є створення єдиного медичного простору та забезпечення житлом медичних працівників у сільській місцевості.

На освіту заплановано 169,3 млрд грн, що включає виплату заробітної плати вчителям, гранти на здобуття вищої освіти, забезпечення підручниками та здорове харчування учнів. Також передбачено 9,6 млрд грн на розвиток культури та інформаційного простору, 4,0 млрд грн — на цифрову трансформацію зокрема на фінансування Інноваційних проєктів для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони (BRAVE 1), 14,0 млрд грн — на підтримку наукових досліджень, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу, енергетики й енергоефективності.

У рамках підтримки бізнесу передбачено фінансування Фонду розвитку підприємництва у розмірі 18 млрд грн для надання пільгових кредитів за програмою «5-7-9%», а також 1,4 млрд грн буде виділено на гранти для бізнесу.

Для підтримки регіонів передбачено 12,2 млрд грн у вигляді субвенції на компенсацію різниці в тарифах, що дозволить місцевим бюджетам забезпечити доступність комунальних послуг для населення. Також 9,4 млрд грн буде спрямовано на забезпечення житлом громадян через програму Укрфінжитло.

Передбачено 1 млрд грн на гуманітарне розмінування земель, що дозволить забезпечити безпеку на територіях, постраждалих від бойових дій. Також передбачено 1,75 млрд грн для Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, який спрямований на зменшення викидів вуглецю та підвищення енергоефективності економіки.

Передбачено додаткову дотацію місцевим бюджетам у розімір 51,2 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Ці кошти спрямовуватимуться, зокрема, на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях, що сприятиме відновленню економічної активності та підвищенню рівня життя населення у постраждалих від війни регіонах.

Для оперативного реагування на непередбачувані події в резервному фонді закладено 43,9 млрд грн. Соціальні стандарти, зокрема мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, залишаються на рівні грудня 2024 року. Також бюджет передбачає нову модель управління публічними інвестиційними проектами з планом розподілу 25 млрд грн на 2025 рік.

Прогноз фінансування державного бюджету на 2025 рік передбачає зниження дефіциту державного бюджету до 19,4 % ВВП (в діючому законі про держбюджет на 2024 рік - 20,6%), що відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами.

Державні запозичення загального фонду плануються в обсязі 2237,6 млрд грн, в тому числі внутрішні – 579,2 млрд грн та зовнішні – 1658,4 млрд грн. Наразі, ще не весь обсяг зовнішніх запозичень підтверджений міжнародними партнерами – що потребує подальшої кропіткої і наполегливої роботи.

Как писала «Судебно-юридическая газета», бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф.

Также сообщалось, что расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения нужд военных

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