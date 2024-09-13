Доходы – 2 трлн грн, расходы – 3,6 трлн грн: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год

Денис Шмыгаль сообщил детали проекта государственного бюджета на 2025 год.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

По его словам, доходы ожидаются на уровне 2 трлн. грн., а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн. грн.

«Приоритет этого бюджета очень четкий – это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели», - заявил он.

Шмыгаль отметил, что расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны.

«Второй приоритет – это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд грн выделяем на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся. 211 млрд грн будут направлены на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование.

Третий приоритет – поддержка регионов и бизнеса. Продолжим оказывать помощь местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа єОселя», - написал он.

Денис Шмыгаль добавил, что новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом станет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.

Также он отметил, что главный финансовый документ страны на 2025 год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила.

Как писала «Судебно-юридическая газета», бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф.

Также сообщалось, что расходы бюджета-2024 сократят на 137 млрд грн для обеспечения нужд военных

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