Ирина Мудра прогнозирует, что механизм компенсаций ущерба от агрессии рф заработает в 2025 году

В 2025 году Украина планирует завершить переговоры и подписать соглашение о создании комиссии по рассмотрению заявлений по запуску международного инструмента.

В 2025 году планируется запустить международный компенсационный механизм для возмещения ущерба от агрессии россии, созданный в Гааге. Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра по итогам второй подготовительной встречи участников механизма.

Она отметила, что во встрече приняло участие более 100 представителей из 55 стран со всех континентов, ЕС и Совета Европы, которые обсудили «ключевые принципы работы будущей комиссии» и провели первое чтение проекта нового международного инструмента.

«Уже в следующем году мы должны завершить эти переговоры и подписать соглашение о создании комиссии по рассмотрению заявлений для запуска этого международного инструмента», – добавила заместитель главы ОП, подчеркнув, что для международных процессов «это беспрецедентная скорость».

Напомним, с 25 июля все владельцы поврежденной или уничтоженной жилой недвижимости могут подавать заявления в Реестр убытков для Украины (RD4U) для возмещения ущерба, причиненного их квартирам и домам в результате агрессии рф против Украины.

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