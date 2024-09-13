Ірина Мудра прогнозує, що механізм компенсацій збитків від агресії рф запрацює у 2025 році

У 2025 році Україна планує завершити переговори і підписати угоду про створення комісії з розгляду заяв для запуску міжнародного інструменту.

У 2025 році планується запустити міжнародний компенсаційний механізм для відшкодування збитків від агресії росії, створений у Гаазі. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра за підсумками другої підготовчої зустрічі учасників механізму.

Вона зазначила, що в зустрічі взяли участь понад 100 представників з 55 країн з усіх континентів, ЄС і Ради Європи, які обговорили «ключові принципи роботи майбутньої комісії» та провели перше читання проєкту нового міжнародного інструменту.

«Уже наступного року ми маємо завершити ці переговори і підписати угоду про створення комісії з розгляду заяв для запуску цього міжнародного інструменту», – додала заступниця глави ОП, наголосивши, що для міжнародних процесів «це безпрецедентна швидкість».

Нагадаємо, з 25 липня всі власники пошкодженої або знищеної житлової нерухомості можуть подавати заяви до Реєстру збитків для України (RD4U) для відшкодування шкоди, завданої їх квартирам і будинкам внаслідок агресії рф проти України.

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