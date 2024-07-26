Навіть, якщо майно не зареєстроване в реєстрах – з 25 липня змінилися правила подання заяв про руйнування до Реєстру збитків

Відтепер до Реєстру збитків можуть подати заяви всі постраждалі, незалежно від того, де знаходиться житло, і навіть ті, у кого відсутні документи про право власності на житло у Держреєстрі

З 25 липня всі власники пошкодженої або знищеної житлової нерухомості можуть подавати заяви до Реєстру збитків для України (RD4U) для відшкодування шкоди, завданої їх квартирам і будинкам внаслідок агресії рф проти України.

Це важливе оновлення дозволяє приблизно 300 000 - 500 000 власникам пошкоджених та знищених будинків подати заяви до RD4U. До них також належать ті, чиє майно знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій, ті, хто не брав участі в програмі «єВідновлення», запровадженій українським урядом, і ті, хто не зміг зареєструвати своє майно у відповідних реєстрах в Україні.

Раніше, коли 2 квітня 2024 року RD4U відкрив прийом заяв, участь в українській програмі «єВідновлення» була обов'язковою умовою для подання заяви. З того часу технічна система RD4U зазнала значних технічних вдосконалень та пройшла ретельне бета-тестування, і відтепер будь-хто, чиє житло було пошкоджено або знищено 24 лютого 2022 року або після цієї дати, може подати заяву на відшкодування завданих збитків.

Після оновлення заяви до Реєстру можна подавати через веб-портал «Дія», який доступний з будь-якого пристрою, підключеного до Інтернету, в тому числі з мобільних телефонів. За допомогою мобільного застосунку «Дія» можна відстежувати статус вже поданих заяв та отримувати сповіщення з новинами про роботу RD4U та про оновлені послуги Реєстру.

Незабаром Реєстр буде відкрито для подання заяв за іншими категоріями, зокрема, пов'язаними зі смертю та зникненням безвісти найближчих родичів, вимушеним внутрішнім переміщенням, руйнуванням інфраструктури України, а також низкою інших категорій, пов'язаних з пошкодженням або знищенням майна.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра пояснила, як змінилися правила подання заяв про руйнування до Реєстру збитків.

«Реєстр збитків оголосив про нові спрощені правила подання заяв на вже відкриту Категорію А 3.1.

Раніше до цієї Категорії могли подати заяви на відшкодування лише ті громадяни, хто вже скористався єВідновлення та мав акт обстеження руйнувань від органу місцевої влади. Від сьогодні такі обмеження зняті.

Відтепер на Категорію А 3.1 (фізичні особи, які втратили нерухомість внаслідок збройної агресії рф) можуть податися ВСІ постраждалі, незалежно від того, де знаходиться житло (на тимчасово окупованій території, в зоні активних бойових дій); навіть якщо у постраждалих відсутні документи права власності на житло у Держреєстрі (пропонується зареєструвати право власності вже постфактум).

Реєстр прийняв правила про залучення представників: кожен заявник, фізична чи юридична особа, зможуть призначати представника для подання заяви. За цими правилами батьки та опікуни зможуть подавати заяви від імені своїх неповнолітніх дітей чи підопічних.

Реєстр затвердив правила подання заяв для ще 12 Категорій. Це Категорії про загибель чи зникнення безвісті родичів і про вимушене внутрішнє переміщення. Держава та юридичні особи зможуть подати заяви про пошкодження критичної та іншої інфраструктури. Категорії по житловій та нежитловій нерухомості, зокрема можливість подання заяв щодо руйнувань площ загального користування в багатоквартирних будинках - їх зможуть подавати, зокрема, ОСББ, ЖЕКи тощо.

В роботі знаходяться правила подання заяв для ще 19 Категорій збитків, їх затвердження та впровадження очікується восени.

Подання заяв до Реєстру доступне зараз тільки в Дії, але згодом відкриється у ЦНАПах.

Реєстр розвивається, відкриваються нові Категорії. Триває робота над створенням Компенсаційної комісії, яка буде присуджувати розмір компенсацій.

Дуже важливо не зволікати та подавати заяви, тільки так постраждалі зможуть отримати компенсації та відновити справедливість» - вказала Ірина Мудра.

Автор: Наталя Мамченко

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