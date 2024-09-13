Доходи — 2 трлн грн, видатки — 3,6 трлн грн: Кабмін затвердив проект держбюджету на 2025 рік

Денис Шмигаль повідомив деталі проекту державного бюджету на 2025 рік.

Фото: kmu.gov.ua

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд затвердив проект державного бюджету на 2025 рік. Про це він написав на своїй сторінці у одній із соцмереж.

За його словами, доходи очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

«Пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі», - заявив він.

Шмигаль зазначив, що видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.

«Другий пріоритет — це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн виділяємо на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту.

Третій пріоритет — підтримка регіонів та бізнесу. Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя», - написав він.

Денис Шмигаль додав, що новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.

Також він наголосив, що головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла.

Як писала «Судово-юридична газета», бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Також ми писали, що видатки бюджету-2024 скоротять на 137 млрд грн для забезпечення потреб військових.

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