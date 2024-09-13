Еврокомиссия предложила три варианта продления санкций против россии

В Еврокомиссии было предложено несколько вариантов санкционной политики против рф.

Европейская комиссия передала послам Евросоюза три новых варианта продления санкций против россии, пишет Reuters.

В издании отмечают, чтобы обеспечить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, страны G7 хотят быть уверены, что режим санкций ЕС по активам не будет отменен.

Первым вариантом является пятилетняя блокировка российских активов с пересмотром каждые 12 месяцев и квалифицированное большинство стран ЕС, необходимое для размораживания активов.

Второй вариант – возобновление заморозки активов каждые 36 месяцев единодушным голосованием.

В ЕС представили и третий вариант – продление срока продления всех санкций, связанных с россией, до 36 месяцев.

Напомним, санкции ЕС против россии продлевают каждые полгода.

Как писала «Судебно-юридическая газета», бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.