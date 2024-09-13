Єврокомісія запропонувала три варіанти продовження санкцій проти росії

У Єврокомісії запропонували декілька варіантів санкційної політики проти рф.

Європейська комісія передала послам Євросоюзу три нові варіанти продовження санкцій проти рф, пише Reuters.

У виданні зазначають, щоб забезпечити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

Першим варіантом є п'ятирічне блокування російських активів з переглядом кожні 12 місяців і кваліфіковану більшість країн ЄС, необхідну для розморожування активів.

Другий варіант - відновлення заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

У ЄС представили і третій варіант — продовження терміну продовження всіх санкцій, пов'язаних з росією, до 36 місяців.

Нагадаємо, наразі санкції ЄС проти росії продовжують кожні пів року.

Як писала «Судово-юридична газета», бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

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