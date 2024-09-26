Задержали адвоката, которая за $2 500 обещала повлиять на судью для принятия положительного решения — прокуратура

Адвокат за деньги обещала положительное решение в производстве о расторжении брака и определении места жительства малолетнего ребенка с отцом.

Во Львовской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении адвокату, которая уверяла своего клиента, что имеет влияние на судью и может решить его вопросы по делу за $2 500. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Адвокат обещала положительное решение в производстве о расторжении брака и определении места жительства малолетнего ребенка с отцом.

«В связи с чем мужчина получит законные основания для отсрочки призыва на военную службу и мобилизацию во время действия военного положения в Украине. Цена такой услуги – 2500 долларов США», - сообщили в прокуратуре.

Женщину задержали при получении денег. Ей инкриминируют вымогательство и извлечение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

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