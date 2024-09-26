В тайнике за 1000€ под багажным отсеком грузовика мужчина пытался добраться до Молдовы

В тайнике под багажным отсеком грузовика обнаружили уроженца Курской области – 37-летнего гражданина Украины.

Источник фото: ГПСУ

На автодороге Одесса-Рени пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали 36-летнего водителя грузовика, в транспорте которого обнаружили незаконного пассажира. Об этом сообщили в ГПСУ.

Тайник обнаружили под багажным отсеком грузовика – там разместился уроженец Курской области – 37-летний гражданин Украины, житель Харьковщины. Несмотря на отсутствие комфорта, стоимость дороги в Молдову стоила 1000 евро.

Как отмечают в ГПСУ, в настоящее время шофера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Транспортное средство изъяли.

В отношении пассажира составили протокол по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направили в суд.

Источник фото: ГПСУ

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