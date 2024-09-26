У сховку за 1000€ під багажним відсіком вантажівки чоловік намагався дістатися Молдови

У сховку під багажним відсіком вантажівки виявили уродженця Курської області – 37-річного громадянина України.

Джерело фото: ДПСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На автодорозі Одеса-Рені прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали 36-річного водія вантажівки, у транспорті якого виявили незаконного пасажира. Про це повідомили у ДПСУ.

Сховок виявили під багажним відсіком вантажівки – там розмістився уродженець Курської області – 37-річний громадянин України, мешканець Харківщини. Попри відсутність комфорту, вартість дороги у Молдову коштувала 1000 євро.

Як зазначають у ДПСУ, наразі шофера затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголоили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Транспортний засіб вилучили.

Відносно пасажира склали протокол за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровали до суду.

Джерело фото: ДПСУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.