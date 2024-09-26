Дела, связанные с войной — обзор судебной практики Верховного Суда

ВС последовательно формировал практику решения правовых проблем, возникающих при применении как законодательных изменений, так и действующего законодательства в условиях военного положения и вооруженной агрессии.

Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики ВС по делам, связанным с войной. Решения, внесенные в ЕГРСР, с февраля 2022 по сентябрь 2024 года.

Верховный Суд последовательно формировал практику решения правовых проблем, возникающих при применении как законодательных изменений, так и действующего законодательства в условиях военного положения и вооруженной агрессии рф, а также нарабатывал ориентиры при разрешении новых категорий споров.

В дайджесте собраны все правовые выводы БП ВС, КАС ВС, КХС ВС, КГС ВС и КУС ВС, которые демонстрируют самые актуальные подходы Верховного Суда к разрешению различных категорий споров в условиях военного положения: в гражданской и хозяйственной юрисдикции – о возмещении ущерба, вооруженной агрессией рф, принудительного изъятия/отчуждения имущества в условиях правового режима военного положения, в административной юрисдикции – по прохождению и увольнению с военной службы (отсрочка от призыва на военную службу, денежное обеспечение военнослужащих), пересечение государственной границы; в уголовной юрисдикции – по военным преступлениям, а также преступлениям против основ национальной безопасности.

Для удобства в пользовании дайджест состоит из трех разделов «Частноправовые споры», «Публичные споры» и «Уголовные правонарушения, связанные с войной», в пределах которых все правовые заключения Верховного Суда систематизированы по разным категориям дел.

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