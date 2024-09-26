Судья может размещать и комментировать в соцсетях только ту информацию, использование которой не наносит вреда авторитету судьи и судебной власти – Кодекс судейской этики

Судья должен избегать публичных комментариев относительно находящихся в производстве дел – что прописали в Кодексе судейской этики.

Источник фото: media.wired.com

Как писала «Судебно-юридическая газета», Съезд судей Украины 18 сентября утвердил в новой редакции Кодекс судейской этики, разработанный по инициативе и при непосредственном участии Совета судей Украины.

Относительно активности судей в социальных сетях, в Кодексе предусмотрено, что участие судьи в социальных сетях, интернет-форумах и применение им других форм общения в интернете допустимо.

Вместе с тем «пользование судьей социальными сетями должно быть сдержанным, умеренным и осторожным».

«Судья может размещать, комментировать только ту информацию, использование которой не наносит ущерб авторитету судьи и судебной власти» - отмечено в документе.

При этом «судья не может делать публичных заявлений и/или комментариев, компрометирующих звание судьи или подрывающих авторитет правосудия».

«Судья должен избегать публичных заявлений и комментариев по делам, находящимся в его производстве и других судей, не подвергать сомнению вступившие в законную силу судебные решения.

Конфиденциальная информация, полученная судьей при исполнении обязанностей, не должна использоваться или разглашаться судьей в любых целях, не связанных с исполнением судьей полномочий» - говорится в статье 12 Кодекса.

Отдельно в Кодексе отмечено, что «судья должен проявлять сдержанность, взвешенность, осмотрительность и умеренность в выражении своих взглядов и мнений при любых обстоятельствах».

Также авторы Кодекса прописали, что судья не может «выражать приверженность политической партии или профессиональному союзу».

Кроме того, судья должен отдавать приоритет осуществлению правосудия над всеми другими видами деятельности. Очевидно, здесь подразумевается участие в разных круглых столах, обсуждениях и форумах.

«Судья имеет право участвовать в общественной деятельности, публичных мероприятиях, если это не наносит вреда статусу судьи, авторитету суда и судебной власти и не может повлиять на осуществление правосудия.

Судья должен избегать взаимоотношений, которые будут вызывать сомнение в его независимости и беспристрастности», - указано в документе.

Интересна также норма, что в ситуациях, когда независимость и авторитет судебной власти под угрозой, судьи имеют право выступать на их защиту как на национальном, так и на международном уровнях.

Также Кодексом определено, что судья должен исполнять обязанности судьи беспристрастно и воздерживаться от поведения, любых действий или высказываний, которые могут привести к возникновению сомнений в равенстве судей и присяжных при осуществлении правосудия.

Судья должен проявлять уважение к праву на информацию о судебном разбирательстве, не допуская нарушения принципа гласности и открытости судебного процесса.

Судья не должен допускать внепроцессуальных взаимоотношений с участниками судебного процесса по делу, находящемуся в его производстве.

Судья должен избегать поведения, что может вызывать сомнение или создать впечатление о наличии у судьи приверженности или пристрастного отношения к участникам дела или их представителям.

Использование судьей технологий искусственного интеллекта допустимо, если это не влияет на независимость и беспристрастность судьи, не касается оценки доказательств и процесса принятия решений и не нарушает требований законодательства.

Вместе с тем, нарушения правил нравственного поведения, установленных настоящим Кодексом, не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Ниже приводим полный текст Кодекса.

Автор: Наталя Мамченко

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