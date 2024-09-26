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Суддя може розміщувати і коментувати у соцмережах лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади – Кодекс суддівської етики

12:36, 26 вересня 2024
Суддя має уникати публічних коментарів щодо справ, які перебувають у провадженні – що прописали у Кодексі суддівської етики.
Суддя може розміщувати і коментувати у соцмережах лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади – Кодекс суддівської етики
Джерело фото: media.wired.com
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Як писала «Судово-юридична газета», З’їзд суддів України 18 вересня затвердив у новій редакції Кодекс суддівської етики, який був розроблений за ініціативи і за безпосередньої участі Ради суддів України. 

Стосовно активності суддів у соціальних мережах, у Кодексі передбачили, що участь судді у соціальних мережах, інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в інтернеті є допустимою.

Разом з тим, «користування суддею соціальними мережами має бути стриманим, поміркованим та обережним».

«Суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади» - зазначено у документі.

При цьому «суддя не може робити публічних заяв та/або коментарів, які компрометують звання судді або підривають авторитет правосуддя».

«Суддя має уникати публічних заяв і коментарів щодо справ, які перебувають у його чи її провадженні та інших суддів, не піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили.

Конфіденційна інформація, отримана суддею під час виконання обов’язків, не повинна використовуватися або розголошуватися суддею з будь-якою метою, не пов’язаною з виконанням суддею повноважень» - йдеться у статті 12 Кодексу.

Окремо у Кодексі зазначено, що «суддя повинен проявляти стриманість, виваженість, обачність та поміркованість у висловленні своїх поглядів і думок за будь-яких обставин».

Також автори Кодексу прописали, що суддя не може «виявляти прихильність до політичної партії чи професійної спілки».

Крім того, суддя повинен надавати пріоритет здійсненню правосуддя над усіма іншими видами діяльності. Вочевидь, тут мається на увазі участь у різних круглих столах, обговореннях і форумах.

«Суддя має право брати участь у громадській діяльності, публічних заходах, якщо це не завдає шкоди статусу судді, авторитету суду та судової влади і не може вплинути на здійснення правосуддя.

Суддя повинен уникати взаємовідносин, що викликатимуть сумнів у його незалежності та безсторонності» - вказано у документі.

Цікавою є також норма, що у ситуаціях, коли незалежність та авторитет судової влади під загрозою, судді мають право виступати на їх захист як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Також Кодексом визначено, що суддя повинен виконувати обов'язки судді безсторонньо і неупереджено та утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до виникнення сумнівів у рівності суддів та присяжних під час здійснення правосуддя.

Суддя повинен проявляти повагу до права на інформацію про судовий розгляд, не допускаючи порушення принципу гласності та відкритості судового процесу.

Суддя не має допускати позапроцесуальних взаємовідносин з учасниками судового процесу у справі, що перебуває у його чи її провадженні.

Суддя має уникати поведінки, що може викликати сумнів чи створити враження про наявність у судді прихильності чи упередженого ставлення до учасників справи чи їх представників.

Використання суддею технологій штучного інтелекту є допустимим, якщо це не впливає на незалежність та неупередженість судді, не стосується оцінки доказів і процесу ухвалення рішень та не порушує вимог законодавства.

Разом з тим, порушення правил етичної поведінки, встановлених цим Кодексом, не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Нижче наводимо повний текст Кодексу.

Автор: Наталя Мамченко 

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