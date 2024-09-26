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Затримали адвокатку, яка за $2 500 обіцяла вплинути на суддю для прийняття позитивного рішення — прокуратура

12:56, 26 вересня 2024
Адвокатка за гроші обіцяла позитивне рішення у провадженні про розірвання шлюбу та визначення місця проживання малолітньої дитини з батьком.
Затримали адвокатку, яка за $2 500 обіцяла вплинути на суддю для прийняття позитивного рішення — прокуратура
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На Львівщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру адвокатці, яка запевняла свого клієнта, що має вплив на суддю і може вирішити його питання по справі за $2 500. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Адвокатка обіцяла позитивне рішення у провадженні про розірвання шлюбу та визначення місця проживання малолітньої дитини з батьком.

«У зв’язку з чим чоловік отримає законні підстави для відстрочки від призову на військову службу та мобілізацію під час дії воєнного стану в Україні. Ціна такої послуги – 2 500 доларів США», - повідомили у прокуратурі.

Жінку затримали під час одержання грошей. Їй інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

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