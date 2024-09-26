Чотири країни подають позов до Міжнародного суду проти Талібану через дискримінацію жінок

Міжнародний суд ООН розгляне позов проти Талібану через порушення прав жінок.

Джерело фото: Reuters

Канада, Австралія, Німеччина та Нідерланди ініціюють позов до Міжнародного суду ООН проти руху «Талібан» через системну дискримінацію жінок в Афганістані. Про це повідомляє The Guardian.

Цей позов стане першим випадком, коли Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядатиме міждержавну суперечку, пов’язану з гендерною дискримінацією. Позов буде подано відповідно до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яку Афганістан ратифікував у 2003 році, ще до повернення «Талібану» до влади.

Афганістану буде надано шість місяців для відповіді на позов, після чого Міжнародний суд ООН проведе слухання та, ймовірно, запропонує тимчасові заходи. Країни-ініціатори позову відкриті до переговорів з «Талібаном» для припинення дискримінації жінок, проте, якщо результати не будуть позитивними, судові розгляди триватимуть.

Навіть у разі відмови «Талібану» визнати повноваження суду, його рішення може вплинути на інші держави, що прагнуть нормалізувати дипломатичні відносини з талібами. Водночас існують побоювання, що під час переговорів ООН з «Талібаном» питання прав жінок може бути виключено з порядку денного, аби забезпечити участь талібів у діалозі.

Нагадаємо, що «Талібан» нещодавно заборонив афганським жінкам відвідувати популярний національний парк, а також ухвалив нові правила, згідно з якими жінки зобов’язані покривати своє тіло у громадських місцях, включаючи обличчя, щоб «не спокушати себе та інших».

Раніше ми писали, що суд Франції визнав, що всі афганські жінки мають право на статус біженця.

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