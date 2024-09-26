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Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні

21:44, 26 вересня 2024
Президент України обговорив першочергові потреби українських військових та спільне виробництво зброї.
Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Вашингтоні з двопартійною делегацією Сенату США, яку очолили лідери демократів і республіканців Чак Шумер та Мітч Макконнелл. Про це повідомив Офіс Президента.

В ході зустрічі Зеленський ознайомив сенаторів із ключовими пунктами Плану перемоги та подякував обом партіям, адміністрації США та американському народу за їхню важливу військову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України.

«Тут, у столиці США, ми маємо багато друзів, які з перших днів повномасштабного вторгнення стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі за свободу та незалежність. Дякую кожному члену Сенату за таку підтримку», — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що такі зустрічі є особливо актуальними зараз, коли росія посилює ракетні атаки на критичну інфраструктуру перед початком опалювального сезону.

Обговорюючи ситуацію на фронті, Глава держави акцентував увагу на першочергових потребах українських військових, спільному виробництві зброї та ключових напрямах подальшої американської підтримки, зокрема, додаткових системах протиповітряної оборони та ракетах до них.

Окремою темою розмови стало посилення санкційного тиску на росію та використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

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