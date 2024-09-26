Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне

Президент Украины обсудил первоочередные потребности украинских военных и совместное производство оружия.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Вашингтоне с двухпартийной делегацией Сената США, которую возглавили лидеры демократов и республиканцев Чак Шумер и Митч Макконнелл. Об этом сообщил Офис Президента.

В ходе встречи Зеленский ознакомил сенаторов с ключевыми пунктами Плана победы и поблагодарил обе партии, администрацию США и американский народ за их важную военную, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины.

«Здесь, в столице США, мы имеем много друзей, которые с первых дней полномасштабного вторжения стоят бок о бок с украинцами в борьбе за свободу и независимость. Спасибо каждому члену Сената за такую поддержку», - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что такие встречи особенно актуальны сейчас, когда россия усиливает ракетные атаки на критическую инфраструктуру перед началом отопительного сезона.

Обсуждая ситуацию на фронте, Глава государства акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских военных, совместном производстве оружия и ключевых направлениях дальнейшей американской поддержки, в частности, дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах к ним.

Отдельной темой разговора стало усиление санкционного давления на россию и использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

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