В Реестре пропавших без вести – около 55 тысяч человек, большинство - военнослужащие, – МВД

Правоохранители собрали 751 ДНК-профиль, – МВД.

Источник фото: ArmyInform

Реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержит данные о 55 тысячах человек, сообщил заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко в комментарии Укринформу.

По его словам, большинство лиц в этом реестре - военнослужащие. Он подчеркнул, что цифра является динамичной.

«На сегодня реестр содержит информацию о 55 тысячах человек. Большинство из них - это военнослужащие. Эта цифра является достаточно динамичной: когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, - в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести», - рассказал заместитель министра.

Тимченко отметил, что во время сбора биологического материала у родственников пропавших без вести, которые находятся за рубежом, Национальная полиция получила 751 ДНК-профиль. В частности, 107 семей смогли найти своих родных среди неопознанных тел.

Сбор ДНК проводился в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Испании, Италии и Турции, а также планируется организовать в Швейцарии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.