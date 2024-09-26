Минобороны предлагает разрешить украинцам становиться на воинский учет онлайн

Минобороны предлагает разрешить призывникам становиться на воинский учет онлайн через электронную идентификацию.

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Министерство обороны Украины разработало законопроект, позволяющий гражданам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью электронных средств идентификации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» был одобрен на очередном заседании Кабинета Министров Украины. Предложенные изменения предусматривают возможность призывников регистрироваться и уточнять свои персональные данные через сервис «Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста».

Среди других нововведений - ликвидация комиссий для постановки на воинский учет и отмена медицинского осмотра на этапе регистрации. Согласно новым нормам, граждане, которые учатся в высших учебных заведениях, будут проходить медицинский осмотр перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Кроме того, законопроект уточняет положения по учету женщин, желающих проходить базовую военную службу. Они будут ставиться на воинский учет призывников непосредственно перед отправкой на службу, а после завершения базовой военной подготовки их зачислят на учет военнообязанных.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют создать Единый государственный реестр военнослужащих. Данный законопроект также предусматривает, как писала «Судебно-юридическая газета», что результаты ВВК будут вноситься в Реестр «Оберіг» не вручную работниками ТЦК, а путем автоматического обмена данными.

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