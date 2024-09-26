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Міноборони пропонує дозволити українцям ставати на військовий облік онлайн

21:02, 26 вересня 2024
Міноборони пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію.
Міноборони пропонує дозволити українцям ставати на військовий облік онлайн
Джерело фото: unn
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Міністерство оборони України розробило законопроєкт, що дозволяє громадянам призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою електронних засобів ідентифікації. Про це повідомила пресслужба відомства.

Проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» був схвалений на черговому засіданні Кабінету Міністрів України. Запропоновані зміни передбачають можливість призовників реєструватися та уточнювати свої персональні дані через сервіс «Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста».

Серед інших нововведень – ліквідація комісій для взяття на військовий облік та скасування медичного огляду на етапі реєстрації. Згідно з новими нормами, громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах, проходитимуть медичний огляд перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки.

Крім того, законопроєкт уточнює положення щодо обліку жінок, які бажають проходити базову військову службу. Вони будуть ставитися на військовий облік призовників безпосередньо перед відправкою на службу, а після завершення базової військової підготовки їх зарахують на облік військовозобов’язаних.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні планують створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Даний законопроект також передбачає, як писала «Судово-юридична газета», що результати ВЛК будуть вноситися до Реєстру «Оберіг» не вручну працівниками ТЦК, а шляхом автоматичного обміну даними.

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