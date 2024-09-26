Меру Нью-Йорка Еріку Адамсу пред'явили кримінальні обвинувачення у корупції

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що готовий боротися за свою невинність.

Джерело фото: BBC

Меру Нью-Йорка, демократу Еріку Адамсу у федеральному суді Манхеттена висунули кримінальні обвинувачення у корупції. Як повідомляє DW, обвинувальний висновок, що містить деталі звинувачень, наразі закритий, і Адамс може постати перед судом вже сьогодні.

У зверненні з його офіційної резиденції мер заявив, що планує залишитися на своїй посаді. Адамс запевнив, що звинувачення, які можуть бути висунуті проти нього, є «повністю фальшивими».

«Я завжди знав, що якщо буду стояти на своєму за всіх вас, то стану мішенню, і мішенню я став. Я буду боротися з цією несправедливістю всіма силами та духом», – підкреслив він.

Мер також додав: «Якщо мені пред'являть обвинувачення, я знаю, що я невинний. Я вимагатиму негайного суду, щоб жителі Нью-Йорка могли почути правду».

Варто зазначити, що перед оголошенням про обвинувачення, конгресменка США Олександрія Окасіо-Кортез, також демократка, закликала Адамса піти у відставку. Таким чином, Адамс став першим мером в історії Нью-Йорка, проти якого висунули обвинувачення під час перебування на посаді. Його адміністрація вже зіткнулася з низкою відставок на високих рівнях у зв'язку з щонайменше чотирма федеральними розслідуваннями.

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